Son dakika haberi: Keşan'da lastik yangını...Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Keşan'da lastik yangını...Dumanlar gökyüzünü kapladı

Gelen son dakika haberine göre Keşan'da lastik yangını...Dumanlar gökyüzünü kapladı Edirne'nin Keşan İlçesinde çıkan yangın araç lastiklerinden örülü duvara sıçradı, yanan lastiklerden çıkan duman şehrin yer yerinden göründü Yangın Keşan İlçesi Dörtyol kavşağında İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir tır parkında meydana geldi.

Keşan'da lastik yangını...Dumanlar gökyüzünü kapladı

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EDİRNE - Edirne'nin Keşan İlçesinde çıkan yangın araç lastiklerinden örülü duvara sıçradı, yanan lastiklerden çıkan duman şehrin yer yerinden göründü

Yangın Keşan İlçesi Dörtyol kavşağında İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir tır parkında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple kavşağın Edirne istikameti üzerinde bulunan bir arsada çıkan yangın kuru otların da olduğu bölgede hızla yayıldı. Genişleyen etki alanı ile birlikte bölgede bulunan elektrik idaresini tarladan ayırmak için araç lastiklerinden yapılmış duvara sıçrayan alevler, burada bulunan lastiklerin de tutuşması birlikte büyüdü.

Yanan lastiklerden çıkan duman, ilçenin hemen hemen her yerinden görünür hale gelirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sırasında vatandaşlar da henüz yanmamış lastikleri bölgeden çekerek önlem almaya çalıştı.

Yangına yapılan müdahale ile birlikte kısa zamanda kontrol altına alınan alevler, çevreye daha fazla zarar vermeden söndürüldü. Yangından geriye çok sayıda yanmış kullanılmayan araç lastiği ve bölgede yanan ekili arazi kaldı.

Yangında can kaybı veya yaralanan olmadı.

Keşan İlçesi, Edirne, Keşan, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Keşan'da lastik yangını...Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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