Son dakika haberi... Keşan'da maske takmayan 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza

Gelen son dakika haberlerine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri genelgesi doğrultusunda maske takmadıkları belirlenen 43 kişiye toplam 38 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri genelgesi doğrultusunda maske takmadıkları belirlenen 43 kişiye toplam 38 bin 700 lira idari para cezası kesildi. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin valiliklere gönderdiği talimat gereğince maske denetimini artırdı. Polis, özellikle vatandaşların yoğun olduğu meydan ve çarşılarda yaptığı denetimlerde maske takmadıkları belirlenen 43 kişiye 38 bin 700 lira idari para cezası kesti. Denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi.



Para Cezası, Keşan, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:29 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Keşan'da maske takmayan 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza - Son Dakika

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