Keşan Engellileri Koruma Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan, rahatsızlanması üzerine Keşan Devlet Hastanesi 'ne başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Büyükkayhan, ilaç tedavisine başlanarak, karantinaya alındı. İsmail Büyükkayhan, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Büyükkayhan'ın cenazesi, bugün Keşan Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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