Son dakika haberi | KEŞİF DÖNÜŞÜ KAZA 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1'İ AVUKAT, 3 SİVİL ÖLDÜ (3) KAZA KURBANI AVUKAT AVUNCA TOPRAĞA VERİLDİ
09.06.2021 09:46
Son dakika haberlerine göre Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyündeki keşif sonrası meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Metin Avunca için saat 21.00'de ilçe mezarlığında cenaze namazı kılındı.
Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyündeki keşif sonrası meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Metin Avunca için saat 21.00'de ilçe mezarlığında cenaze namazı kılındı. Yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazı sonrası Avunca, gözyaşları arasında toprağa verildi.Bu arada trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk'ün cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi İzmir'e gönderileceği öğrenildi. Kazada hayatlarını kaybeden Eyüp ve Gülcihan Bozyel kardeşlerin de yarın toprağa verileceği bildirildi.
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