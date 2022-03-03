Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı - Son Dakika
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Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı

03.03.2022 11:28
Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı

DİYARBAKIR'da, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

DİYARBAKIR'da, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda 1 yıldır 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T., Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. E.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı
Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı
Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı
Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı
Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı
YORUMLAR
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı - Son Dakika


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