Son dakika haberleri... Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı

28.02.2022 18:40
Son dakika haberleri... Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı

Son dakika haber: - Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

- Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu hakkında terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şüpheli Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile Fethiye'de yakalandı.

M.K. isimli şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Bekir Tosun - Murat Yalçın/İHA)

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İl Jandarma Komutanlığı, Muğla, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika


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