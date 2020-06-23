Son dakika haberi! Kestel Belediyesi yaraları sarıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Kestel Belediyesi yaraları sarıyor

Son dakika gelişmesine göre Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yaraları sarmak ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yaraları sarmak ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

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Kestel'in Dudaklı, Kayacık ve Narlıdere mahallelerinde meydana gelen sel felaketinin yaraları, Kestel Belediyesi ekipleri tarafından sarılmaya başlandı. Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren kısa sürede bölgeye ulaşan Kestel Belediyesi ekipleri, sel sularının sürüklemesiyle kullanılamaz hale gelen enkazların ve çamurların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye ait iş makineleri ise kaya parçalarını temizleyerek, kapanan yolları açıyor.


Belediye Başkanı Önder Tanır, yaptığı açıklamada, sel felaketinde zarar gören vatandaşları hiçbir koşulda yalnız bırakmayacaklarını vurgularken, "Kestel Belediyesi olarak sel felaketinin yaşandığı gün ve gece boyunca tam kadro sahada yerimizi aldık. Ekiplerimiz aralıksız olarak yol açma ve enkaz kaldırma işlemlerini sürdürüyor. İş makinelerimiz ve kamyonlarımızda burada görevde. Sel felaketiyle zarar gören her noktanın iyileştirilmesi için Kestel Belediyesi olarak çalışmalarımız aralıksız sürecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilinceye ve yaralarımız tamamen sarılıncaya kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi


Yaşanan felaketin hemen ardından devletin bütün imkanlarının Kestel için seferber olduğunun altını çizen Başkan Tanır, "Yaşadığımız üzücü hadisenin akabinde bölgeye arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, güvenlik güçleri, itfaiye ekipleri, gönüllü STK ve dernekler, büyükşehir belediyemizin ekipleri ulaşarak çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanlarımız gerek telefonla arayarak 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu gerekse bölgeye gelerek çalışmaları yakından inceledi. İlçemizde şuan için büyük bir seferberlik var. Ben bu duygularla, bu zor süreçte bize ve zarar gören hemşehrilerimize destek olan, hayır duasını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sel felaketinden etkilenen diğer çevre ilçelerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:33 Kaynak: İHA

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