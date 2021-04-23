Son dakika haberi... Kestel'de çocuklara 'Bayram' sürprizi - Son Dakika

Kestel Belediyesi, salgından dolayı 23 Nisan'ı evlerinde karşılamak durumunda kalan çocukların neşelerinden bir şey kaybetmemeleri için çok özel bir sürpriz yaptı. Dışarıdan yükselen 23 Nisan şarkılarını duyar duymaz balkonlara, camlara çıkan çocuklar, her yerin bayraklar, balonlarla donatıldığını ve çizgi film kahramanlarını gördü.

Bursa'nın Kestel Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamayan çocuklara yönelik sürpriz bir etkinlik gerçekleştirdi. Esentepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ Konutları'nda '23 Nisan Bayram Sokağı' oluşturan Kestel Belediyesi, evlerin balkonları ile pencerelerini, Türk bayrakları ve balonlar ile süsledi. Müzik sistemi ile çocuk şarkılarının çalındığı etkinlikte, animatörler de çocuklara keyifli anlar yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklarda, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden şarkılar söyleyip, bayraklarıyla eşlik etti. Etklinliğe, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti İlçe Başkanı Sinan Aktaş, Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri katıldı.

Çocukların geleceğin en güzel hediyesi olduğunu söyleyen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, bu yıl pandemi nedeniyle dünyanın tek çocuk bayramını 23 Nisan'ın buruk geçmesine gönüllerinin razı gelmediğini belirterek, "Bir nebzede olsa çocukların yüzü gülsün. Kestel onların sesleri ile yankılansın istedik" dedi.

Önemli olanın çocukların sağlığı olduğuna dikkat çeken Başkan Önder Tanır, "Tüm çocuklarımızı sevgi ile kucaklıyor ve özlemle öpüyorum. İnşallah daha güzel günlerde buluşacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet'imizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Çocuk dolu Kestel

Yeşil alanları, eğitim ve sosyal donatı alanları, teknoloji, bilim, sanat ve spor ve merkezleriyle gerçek bir 'Çocuk Dostu Kestel' için var güçleri ile çalıştıklarını da dikkat çeken Tanır, "Özellikle ve öncelikle çocuklar, kadınlar, engelli ve yaşlıların mutlu ve huzurlu, sokak hayvanlarının sağlıklı şekilde yaşadıkları bir kent, birçok şeyi başarmış demektir. Bunun için projelerimiz, çalışmalarımız başladı. Gönül rahatlığı söyleyebilirim ki; herkesin yaşamaktan iftihar edeceği, keyif alacağı bir Kestel çok yakın." dedi. - BURSA