Son dakika haberi: Kestel'in dört bir yanından müzik sesleri yükseldi - Son Dakika

Kestel'in dört bir yanından müzik sesleri yükseldi

BURSA - Kestel Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü 4 farklı noktada gerçekleşen konserlerle kutladı. Müziğin coşkusu parklara ve meydanlara taşınırken, yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik büyük beğeni topladı.

1981 yılında Fransa'da başlayan ve günümüzde yüzlerce ülkede kutlanan Dünya Müzik Günü, Bursa'nın Kestel ilçesinde de kutlandı. Kestel Belediyesi tarafından, Merkez Aile Parkı, Uğur Mumcu Parkı, TOKİ Esentepe Parkı ve Kanuni Parkı'nda kurulan sahnelerde, mikrofon başına geçen sanatçılar, Kestellilere keyifli anlar yaşattı. Profesyonel sanatçıların yanı sıra, amatör sanatçılarda müzik günü etkinliğinde yerini aldı. 4 farklı noktada gerçekleşen konserlerde, Kestelliler gönüllerince eğlenerek, şarkılara eşlik etti. Kestel Belediyesi, konserlere ulaşamayan vatandaşları da unutmayarak, sosyal medya üzerinden canlı yayın gerçekleştirip, vatandaşlara konserleri izleme fırsatı sundu.

"Bu tür etkinliklerimizle pandeminin etkisini psikolojik olarak üstümüzden atacağız"

Merkez Aile Parkı'nda gerçekleşen konsere, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Siyasi Parti Temsilcileri katılım sağladı. Konserin ardından tüm sanatçılara teşekkür eden ve çiçek hediye eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, herkesin 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü kutladı. Başkan Tanır, "Uzun bir aradan sonra böyle bir etkinlikte hemşerilerimizin karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Pandemi ile mücadelede yeni bir döneme girmemiz ile, yüz yüze konserlere hasret kalan hemşerilerimizi Dünya Sanat Günü vesilesiyle, müzikle buluşturduk. Geçirdiğimiz bu zor zamanlarda müzisyenlerin ve müziğin hayatımızda ne kadar önemli bir yer kapladığını anlamış olduk. Bu tür etkinliklerimiz ile bu pandeminin etkisini, psikolojik olarak üstümüzden atacağız. Ben ve ekibimiz, hemşerilerimizin sosyal hayatı, huzuru ve refahı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerimizin sayısı gün geçtikçe arttırıyoruz, arttırmaya devam edeceğiz. Kestel için çalışıyoruz, çünkü Kestel'i ve hemşerilerimizi çok seviyoruz" diye konuştu.