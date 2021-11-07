Son dakika haberi! Kestiği kavak ağacının altında kaldı hayatını kaybetti - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendi arazisindeki kavak ağacını kesen çifti, ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Horzumembelli Mahallesi Çukur Yaylası Mevkii'nde bugün saat: 10.00 sıralarında Mustafa Kurt (45) isimli üretici kendi arazisinde kavak ağaçlarını kestiği esnada, kavak ağaçlarının birinin üzerine devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Mustafa Kurt, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Alaşehir Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz adam hayatını kaybetti. - MANİSA