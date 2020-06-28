Son dakika haberi: Kibele çikolata markası oldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Kibele çikolata markası oldu

Son dakika ekonomi haberine göre Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz'in ilk arkeolojik kazılarının yapıldığı 2300 yıllık antik Kurul Kalesi'nde bulunan Kibele (Kybele) heykelinin isim patentini alarak çikolata markası haline getirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz'in ilk arkeolojik kazılarının yapıldığı 2300 yıllık antik Kurul Kalesi'nde bulunan Kibele (Kybele) heykelinin isim patentini alarak çikolata markası haline getirdi. Bu amaçla kurulan üretim tesisinde çikolata üretimi ve satışı başladı.

Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çikolata Atölyesi'nde üretimi yapılan çikolataya, kentteki Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan, mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele'nin adı verildi. Tamamen Kybele ve Ordu konseptli üretilen çikolatalar; fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi Ordu'da bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor. Kurum ve kişisel workshoplarla Çikolata Kafe'de, kendi çikolatanızı kendi tercih ettiğiniz içeriklerle hazırlama imkanı sunuluyor. Denize sıfır manzarasıyla 500 metrekare alanda, çikolatanın yapımındaki her aşamaya tanık olunuyor.

" Türkiye'de yeni bir hareket başlatıyoruz"

Çikolata Atölyesi'nde çikolata satışlarının başladığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Buradaki amacımız dünyanın en iyi fındığıyla en güzel çikolataları yapmak. Çikolatalarımızı Kybele markası adı altında üretiyoruz. Bildiğiniz gibi fındık gelirimiz iki buçuk milyar dolar ancak fındığı çikolataya çevirdiğimizde 8 milyar dolar kazanç elde ediliyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak Çikolata Park'ta kurduğumuz Çikolata Atölyesi'nde çikolata üretiyor, Çikolata Kafe'de de satışını gerçekleştiriyoruz. Ordulu hanımlarımızın maharetleriyle yapılan çikolatalarımızla Türkiye'de yeni bir hareket başlatıyoruz" dedi. - ORDU

Doğu Karadeniz, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Kibele çikolata markası oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

21:10 Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi 20:56 Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı 20:49 Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:14 Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi 21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 17:13 Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
21:10
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
20:56
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:48
G.Saray'da inanılmaz hata! Okan güçlükle çıkardı
20:33
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
20:29
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
20:28
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
20:24
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
20:18
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
20:11
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
19:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 21:24:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Kibele çikolata markası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]