Son dakika haberi! Kiev'de Rus güçlerinin saldırılarının izleri silinmeye çalışılıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bu sabah düzenlenen saldırıların izleri silinmeye çalışılırken yeni saldırı endişesi taşıyan az sayıda Kievli de metro istasyonlarında geceyi geçirmeye hazırlanıyor.

Ukrayna makamlarından yapılan açıklamaya göre, Rus güçlerinin bu sabah Kiev'in de aralarında bulunduğu Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Başkent Kiev'de polis ve belediye ekipleri, saldırıların izlerini silmek için çalışma başlattı. Zarar gören elektrik telleri ve trafik lambaları onarıldı.

Taras Şevçenko Caddesi üzerinde düzenlenen saldırıda hasar gören sivillere ait araçlar ise bölgeden kaldırıldı ve yol belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Evleri ve dükkanları zarar gören Ukraynalılar ise sunta ve diğer malzemelerle kırılan camları kapattı.

Vurulan yerlerden biri olan Taras Şevçenko Parkı'nda ise polis, roket parçalarını oluşan çukurdan topladı.

ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget A. Brink de Rus saldırılarına hedef olan Taras Şevçenko Parkı ve Caddesi'ni gezdi.

"Evlerimiz güvenli değil"

Öte yandan az da olsa bazı Kievliler yeni saldırı olabileceği endişesiyle Kiev'deki metro istasyonunda geceyi geçirmeye hazırlanıyor.

Oğlu Şasa ile Kiev'deki Arsenalna istasyonuna gelen Ala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geceyi burada geçireceklerini belirtti.

Soğuk havaya rağmen metro istasyonunda kalmayı tercih ettiğini dile getiren Ala, "Roketler, bombalar nedeniyle evlerimiz bizim için güvenli değil. Ben de çocuğum için endişelendim. Hiçbir sığınak insanlar için gerçek manada güvenli değil. Hayatta kalmak için sadece metro istasyonları güvenli." dedi.

Ala, saldırıların ardından buraya geldiğini, güvenlikleri için burada kalmaları gerektiğini sözlerine ekledi.