Son dakika haberi | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı

01.03.2022 16:44

Son dakika haberler... - Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

- Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.

Son dakika haberi | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı
Son dakika haberi | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı
Son dakika haberi | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlendi. Kiev'in Rusya tarafından balistik füze ile vurulduğu öne sürüldü. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlendi. Kiev'in Rusya tarafından balistik füze ile vurulduğu öne sürüldü. Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi Son dakika haberleri! Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi

Ukrayna, Patlama, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı - Son Dakika
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