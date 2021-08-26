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Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile orman yangını bölgelerinde inceleme yapacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile orman yangını bölgelerinde inceleme yapacak

26.08.2021 16:13
Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile orman yangını bölgelerinde inceleme yapacak, System.String[]

Son dakika haber... CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Antalya ve Muğla'da tarihte görülmemiş büyük felaketlerin, orman yangınlarının yaşandığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Antalya ve Muğla'da tarihte görülmemiş büyük felaketlerin, orman yangınlarının yaşandığını söyledi.

Öztunç, partisinin Bodrum ilçe teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, Muğla'da büyük bir alanda etkili olan orman yangınının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Yangını söndürme çalışmalarının günlerce sürdüğünü ifade eden Öztunç, "Hükümet yangına hazırlıksız yakalandı. Yangın ilk çıktığı anda maalesef yangın söndürme uçakları yoktu. Kiralık üç uçak vardı, bir kısmı arızalıydı onlarla yangını söndürmeye çalıştılar. Sonraki süreçte kamuoyunun tepkisi, yangının büyümesi, yurttaşların feryadı üzerine helikopterler ve uçaklar kiralandı. En son gece görüşlü helikopterler de geldi ama yangın sönmüştü, bitmişti." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren Öztunç, sürecin iyi yönetilemediğini ileri sürdü.

Yangın söndürme çalışmalarında milletin el ele verdiğini de anlatan Öztunç, şöyle konuştu:

"Çok sayıda büyükşehir belediyelerinden itfaiye araçları, itfaiye personeli geldi. Orman Genel Müdürlüğünün personeli canhıraş mücadele etti. İki haftaya yakın süren yangınlar sonrasında sona erdi. İster AK Partili olsun, ister MHP'li, ister Cumhuriyet Halk Partili, tüm belediyelerimize buraya itfaiye gönderen, personel gönderen, yardıma uzanan bütün belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Keşke belediyelerin gösterdiği o hassasiyeti o duyarlılığı o çabayı Orman Bakanı, hükümet de gösterebilseydi, gösteremedi."

Öztunç, belediyeler ve parti olarak yangınların ve selin ardından ellerinden geldiği kadarıyla destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gece Muğla'da olacağını bildiren Öztunç, "Genel başkanımızla birlikte 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız da yarın sabah Bodrum'dan başlayarak Milas ve Muğla'da yanan alanlarda inceleme yapacağız. Muğla'daki yaraların sarılması için bize düşen görev ne, eksik ne kaldı bunları belirleyeceğiz. Yurttaşların tüm ihtiyaçlarını gidermek üzere yarın toplantımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öztunç'a, Muğla Milletvekilleri Suat Özcan ve Mürsel Alban, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ile Bursa Milletvekili Erkan Aydın da eşlik etti.

Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile orman yangını bölgelerinde inceleme yapacak
Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile orman yangını bölgelerinde inceleme yapacak
Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile orman yangını bölgelerinde inceleme yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, Antalya, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile orman yangını bölgelerinde inceleme yapacak - Son Dakika


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