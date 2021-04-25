Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, esnaf çocukları ile görüştü - Son Dakika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevrim içi bağlandığı çocuklar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf çocukları ile görüştü
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anne-babaları çeşitli sektörlerde çalışan gençlerin yaşadıkları sorunları dinleyerek, çözüm önerilerini anlattı.
Kaynak: AA
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