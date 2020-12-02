CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin... - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin...

02.12.2020 13:28

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin katılmasını doğru bulmayız" Kayseri'de muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine...

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin katılmasını doğru bulmayız"

KAYSERİ - Kayseri'de muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin katılmasını doğru bulmayız"

Kayseri'deki muhtarlarla düzenlenen toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizler bulunduğunuz toplumun kanaat önderisiniz. Sizlerin arkasında halkın desteği var. Muhtar olmak zor bir şey. Siyasi partiler gibi değil. Tek başınıza çıkıyorsunuz mahalleye aday oluyorsunuz. Sizin seçimleriniz demokrasi açısından en saf en temiz en doğru seçimlerdir. Bu açıdan muhtarlar çok değerlidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, "türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ve yüreğinde insan sevgisi olan bütün halklar için söylüyorum. Terör bör insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin bunu belki bin sefer söyledim. Terör bir insanlık suçudur. Terörün gerekçesi olmaz. Teröre karşı durmak bir insanlık görevidir. İnsanı seviyorsanız, Allah'ın yarattığı en değerli varlık insan diyorsanız Teröre karşı çıkacaksınız. Düşüncelerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir ama hepimiz insanız hepimizin tek bir görevi teröre karşı durmaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın.

Sezgin Tanıkulu'nun katıldığı cenaze töreni Tahir Elçi'nin cenaze törenidir. Tahir Elçi terör istemiyoruz diyor ve faili meçhul öldürülüyor. Bütün siyasi partilerden cenaze törenine katılım var. Sosyal medyada montaj yapılıyor terör örgütünün bayrağı konuluyor ve yayılıyor. Bu konuda davalar açıldı. Tamamen yalan bir şeydir. Sezgin Tanrıkulu en açık ve en net şekilde terör örgütüne karşı duran kişidir. Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin katılmasını doğru bulmayız. Benim milliyetçilik anlayışım vatan severliktik"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin...

Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtar, Cenaze, Terör, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hiç bir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının milletvekilinin... - Son Dakika
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