Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu'ndan DSÖ'ye çağrı mektubu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu'ndan DSÖ'ye çağrı mektubu Açıklaması

23.12.2020 16:59
Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu'ndan DSÖ'ye çağrı mektubu Açıklaması, System.String[]

Son dakika politika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) insanlık ailesinin tüm fertlerinin Kovid-19 aşısına erişimini sağlayacak, aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı olarak kabul edilmesini ve insanlık yararına kullanılmasını güvence altına alacak, bir kamucu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) insanlık ailesinin tüm fertlerinin Kovid-19 aşısına erişimini sağlayacak, aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı olarak kabul edilmesini ve insanlık yararına kullanılmasını güvence altına alacak, bir kamucu küresel anlaşmaya liderlik yapması çağrısında bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, DSÖ'ye çağrı mektubu yazdı ve mektubu dünya genelinde 96 sol-sosyal demokrat partiye de göndererek, dayanışma ve destek istedi.

Kılıçdaroğlu, mektubunda şunları kaydetti:

"İnsanlık ailesinin tüm fertlerinin Kovid-19 aşısına erişimini sağlayacak, aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı olarak kabul edilmesini ve insanlık yararına kullanılmasını güvence altına alacak bir kamucu küresel anlaşmaya liderlik yapması için DSÖ'ye her zamankinden daha çok sorumluluk düşmektedir.

Bu kapsamda, sosyal demokrat ve evrensel sol ilkeleri paylaştığımız siz kardeş partimizle DSÖ'ye yaptığım çağrıyı ekte bilginize sunuyorum. Paylaştığımız ilkeler ışığında benzer bir çağrıyı dört bir koldan yaptığımız takdirde dayanışmayla aşının hakça ve eşit dağıtımını sağlayacağımıza ve var olan engelleri aşıp değişim yaratacağımıza inancım tamdır."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a hitaben yazılan çağrı mektubunda Kılıçdaroğlu, Kovid-19'a ilişkin bilgi, veri ve teknolojilerin bir havuzda toplanması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Bu bilgi ve teknolojilere tüm ülkeler tarafından özgürce erişilebilmesinin sağlanması, aşı ile ilgili tüm araçların fikri mülkiyet haklarından bağımsız hale getirilmesi, yeterli üretimle eşitlikçi dağıtımın ve karşılanabilir fiyatlandırmanın güvence altına alınması için uğraş verilmesi gereklidir." ifadesini kullandı.

Aşılama hizmetinin, küresel olarak risk gruplarından başlayarak herkese sağlanabilmesi konusunda yaşanabilecek engellerden ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayamamasından endişe duyduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu endişelerin giderilmesi ile ilgili şu ana kadar gösterilen çabalara ek olarak DSÖ'ye önemli görevler düştüğü açıktır, çağrımız da bu yöndedir." dedi.

"DSÖ, tarihi bir misyon üstlenmelidir"

Aşılamanın birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel bir bileşeni ve tartışılmaz bir insan hakkı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, hükümetlerin vatandaşlarının sağlık hakkını güvenceye alabilmek için yeterli miktarda aşı temin etme zorunluluğu bulunduğunu ve bunun ancak kamusal üretimle karşılanabileceğini vurguladı.

Aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı kabul edilmesi ve insanlık yararına kullanılması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu konuda DSÖ, bugün yürütülen küresel yanıt programı çerçevesini aşacak, kamucu bir yaklaşımı temeline alacak küresel bir anlaşma yapılması için liderlik ve kolaylaştırıcılık yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, özünde eşitlik ve dayanışma olan bir "halkların aşısı" yaklaşımının, tüm insanlık ailesini pandemiden kurtarabileceğini ve gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara karşı koruyabileceğine değinerek, mektubunu şu sözlerle bitirdi:

"DSÖ, insanlık ailesinin karşı karşıya kaldığı bu büyük sınav karşısında tarihi bir misyon üstlenmelidir. Ayrımsız tüm insanların aşılanması hedefine yönelik olarak uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin hayata geçmesi ve sağlık alanında kamucu bir anlayışın işlevsellik kazanması tarihe olan borcumuzdur. Dayanışma duygularımızla bu yönde atacağınız her adımı iş birliği içinde olduğumuz her platformda destekleyeceğiz."

AKPM'de aynı içerikte bir önerge imzaya açıldı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi ve Sosyalist Grup Başkanvekili, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de söz konusu çağrılarla aynı anda AKPM'de aynı içerikte bir önergeyi imzaya açtı.

Önerge, sağlık sektörünün yapısının ve aşı tedarikini şekillendiren uluslararası kural ve düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesini sağlayacak çok taraflı ve bütüncül bir çerçeveye olan ihtiyacı tespit ediyor.

Önergede, bu ihtiyaç kapsamında, "Avrupa Konseyi'nin Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve tüm paydaşları bir araya getirecek bu bütüncül, çok taraflı çabaların oluşturulmasına liderlik ederek insan hakları temelli ve kamu yararı güden bir çerçevenin oluşmasına öncülük yapması" çağrısı yapılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Sağlık Örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu'ndan DSÖ'ye çağrı mektubu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Dev maç öncesi F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Erol Bulut'tan sürpriz tercih Eski dünya güzeli Norma Cappagli, otobüs altında kalarak can verdi Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu Altının kilogramı 457 bin 600 liraya geriledi Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Yasa dışı yollardan maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı
Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı         
17:58
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu         
17:38
Pınar Gültekin'in katilinin ifadesi kan dondurdu: Pınar'ı yakarken kardeşine Pınar Gültekin'in katilinin ifadesi kan dondurdu: Pınar'ı yakarken kardeşine "Kokoreç yakıyorum" demiş         
17:33
Eski Tottenham'lı Trippier, bahis nedeniyle 10 hafta ceza aldı Eski Tottenham'lı Trippier, bahis nedeniyle 10 hafta ceza aldı         
17:17
22 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu 22 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu         
16:58
Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak         
16:39
Eski eşi tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım Eski eşi tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım         
16:21
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi         
15:19
Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam         
14:38
Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı         
14:28
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor         
12:09
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 18:15:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu'ndan DSÖ'ye çağrı mektubu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei