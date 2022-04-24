Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerlerin aileleriyle görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerlerin aileleriyle görüştü

24.04.2022 17:28
Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerlerin aileleriyle görüştü

Son dakika haberler... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen 3 askerin aileleriyle telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen 3 askerin aileleriyle telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Teğmen Kaan Kanlıkuyu, Üsteğmen Ömer Delibaş ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un aileleriyle telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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