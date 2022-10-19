Ziyarette CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , Koordinatör Başdanışman İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak , Başdanışman İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile Mersin İl Başkanı Adil Aktay da eşlik etti.

Kaynak: ANKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Çok kritik bir eşikteyiz' diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, Tece Polisevinde Şehit Olan Gezer'in Ailesine Taziye Ziyareti Yaptı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.