CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'deki polisevine 26 Eylül'de düzenlenen silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Eylül'de Mersin Tece Polisevine düzenlenen silahlı terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in Mersin'de yaşayan ailesini bugün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, şehit Gezer'in ailesine başsağlığı diledi.
Ziyarette CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Koordinatör Başdanışman İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Başdanışman İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile Mersin İl Başkanı Adil Aktay da eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, Tece Polisevinde Şehit Olan Gezer'in Ailesine Taziye Ziyareti Yaptı - Son Dakika