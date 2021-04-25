Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu vefat eden gazeteci yazar Selahattin Duman'ın ailesine başsağlığı diledi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Selahattin Duman'ın ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamada, görüşmede Kılıçdaroğlu'nun, 22 Nisan'da vefat eden Duman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.???????