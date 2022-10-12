Son Dakika | Kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

12.10.2022 11:05

Son dakika haber... Kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüpheliler kamerada Konya'da kılık değiştirip bir eve girerek 130 gram ziynet eşyası ile 900 dolar çalan 2 şüpheli polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi.

Kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

KONYA - Konya'da kılık değiştirip bir eve girerek 130 gram ziynet eşyası ile 900 dolar çalan 2 şüpheli polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi. Şüphelilerden 1'i yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde bir hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, "dil düşürme yöntemi" ile girilen evden 130 gram ziynet eşyası ve 900 dolar çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması ve onlarca güvenlik kamerasını izlemesiyle 2 kadın şüphelinin hırsızlık yapmadan önce kılık değiştirdikleri ve hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra kimliklerini gizlemek için giydiği elbiseleri İplikçi Camisi önündeki umumi tuvalette çıkardıkları tespit edildi. Şahısları tespit eden polis ekipleri bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.P. ikametten hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli şahsı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin onlarca güvenlik kamerasından elde ettiği görüntülerde, şüphelilerin apartmanların girişine gelerek tüm zillere bastığı, daire sakinlerinin evde olmadığı daireleri hedef aldığı ve ardından hızlı bir şekilde katlara çıkıp, kilitli olmayan kapıları açmak suretiyle olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Öte yandan, yetkililer bu tarz olaylarla karşılaşmamak için yabancı kişilere apartman kapılarının açılmaması, markete veya komşuya giderken kısa mesafe diye düşünülerek kapının kilitlenmeden çekilmesi yerine, kilitlendiğinden emin olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

YORUMLAR
500
Mest pabucu gençlerin de ilgi alanına girdi Mest pabucu gençlerin de ilgi alanına girdi Kılık değiştirerek evden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı Kılık değiştirerek evden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı
Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:16 Kapadokya'da fiyatı 4 bin liraya çıkan balon turuna binemeyen yerli turist, çareyi 35 liralık sanal tura katılmakta buldu
12:43 Beşiktaş'a Salih Uçan müjdesi! Sakatlığını atlattı, Trabzonspor maçına hazır
12:43 Bakan Kurum, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" projesinde tapuların verileceği tarihi açıkladı
12:38 Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan "zam" iddialarına yanıt: Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmüyor
12:41 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kritik hamlesi, Yunan basınında endişe yarattı
12:37 Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım
12:27 Marcao, Sevilla'nın Dortmun'la oynadığı mücadeledeki performansıyla büyük beğeni topladı
12:16 İnşaatta cansız bedeni bulunan Dilara'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Yasak aşkı belgelemiş
12:15 Şarkıcı İbrahim Tatlıses, kızına 450 bin TL değerinde altın kemer taktı
12:09 Milli voleybolcu Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'la kuzen olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 13:25:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement