Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü Gaziantep'te hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un cenazesi, öğleden sonra son kez başkanlığını yaptığı Kilis Belediyesi önüne getirildi. 3 çocuk babası Bulut'un cenazesi Kilis Belediyesi yöneticileri ve çalışanları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Bulut'un cenazesi buradaki törenin ardından Kayabaş Cami'sine getirildi.