Jandarma ekipleri, Polateli ilçesinde çadırlarda yaşayan mevsimlik işçileri ziyaret etti.
Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Kovid-19 ile ilgili de bilgilendirmeler yapan ekipler, İçişleri Bakanlığının uygulaması KADES'in önemine değinerek, uygulamayı indirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Ayrıca ekipler, çocuklara oyuncak, balon, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kilis İl Jandarma Komutanlığından mevsimlik işçilere ziyaret - Son Dakika