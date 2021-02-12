Son dakika haberi! Kilis Kazası - Halep Vilayet Salnameleri kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kilis Kazası - Halep Vilayet Salnameleri kitabının tanıtımı yapıldı

12.02.2021 15:38

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kilis Kazası - Halep Vilayet Salnameleri kitabının tanıtımı yapıldı Prof. Dr. Bilgehan Pamuk tarafından yazılan Kilis Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından bastırılan Kilis Kazası-Halep Vilayet Salnameleri adlı kitabın lansman toplantısı yapıldı.

Kilis Kazası - Halep Vilayet Salnameleri kitabının tanıtımı yapıldı

KİLİS - Prof. Dr. Bilgehan Pamuk tarafından yazılan Kilis Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından bastırılan Kilis Kazası-Halep Vilayet Salnameleri adlı kitabın lansman toplantısı yapıldı.

Belediye Mehmet Abdi Bulut Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Prof. Dr. Bilgehan Pamuk ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Belediye Başkanı Servet Ramazan, yaptığı konuşmada, Kilis Kazası Halep vilayet salnameleri 1867-1908 adlı kitabın lansman toplantısına katılanlara teşekkür ettiğini ifade ederek, "Sözlerime başlamadan önce, Kilis'imizin 1867-1908 tarihleri arası dönemine ait ender bilgiler içeren bu nadide eserin, Kilis belediyesi kültür yayınlarına kazandırılmasında çok önemli bir role sahip olan Rahmetli Başkanımız Merhum Avukat Mehmet Abdi Bulut'u saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Kilis belediyesi olarak memleketimizin köklü tarihini önemsiyoruz. Bu kitabın her bir sayfasında bu tarihi dokuyu hissedebileceğinize eminim. Tam anlamıyla memleketimiz adına gurur verici bir eser ortaya koyulmasının sevinici içerisindeyim. Bu nadide eserin tarihi değeri olduğu kadar akademik değeri olduğunun da elbette farkındayız. Bu sebepledir ki eserimizden ilk etapta toplamda 1000 takım yani 3000 cilt hazırlattık, ve başta Cumhurbaşkanlığı millet kütüphanesi olmak üzere ülkemizin önemli kurum ve kütüphanelerine birer takım gönderdik. Bu kitabın oluşumunda katkı sağlayan başta Profesör Doktor Bilgehan Pamuk Hocama ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kilis Kazası - Halep Vilayet Salnameleri adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Bilgehan Pamuk, hayallerini gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Mehmet Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut ile başladığımız bir süreçti. Osmanlı devletinin 19'uncu yüz yıldaki, dikkati geçen kazalarından olan Kilis'teki pozisyonunu, durumunu ortaya koymayı arzu ettik. İmparatorluğun en uzun 100 yılı olarak tanımlanan bu süreç içerisinde Kilis kazasının demografik yapısı, nüfus yapısı, idari üniteleri, yöneticilerini, şehrin dinamiklerinin nasıl olduğunu, diğer taraftan nasıl bir kırsal hayat olduğunu, nasıl idari bir yapısı olduğunu bunları ortaya çıkarmış olduk. 9 bin 800 sayfalık bir tarama yapıldı. Osmanlı arvişlerine girilerek, tarihi vesikalar çıkarıldı. Osmanlıcaya ilgi duyanlar içinde aslı ile birlikte çevirileri de hazırlandı. Yaklaşık 440'a yakın köyü olan, 70 bin nüfuslu bir kazayı konuşuyoruz. Halep vilayeti içerisinde Kilis dikkat çeken hususlardan birisidir. Kilis'in sınırlarının 1'inci dünya savaşından sonra nasıl değiştiğinin bir göstergesidir. Eğitim öğretim hayıtını ele aldık. Eğitim öğretimin nasıl değişikliklere uğradığını tespit etti. Medreselerin yerine daha modern okulların, rüştiyeler gibi açıldığını gördük. Öğrenci, öğretmen sayılarını personellerine ulaştık. Kazanın yöneticileri, belediye başkanları, kaymakamları, çatısı altında olduğumuz ilk belediye yapılanmasını başkanlarını belediye meclis üyelerini bunlar hakkında da detayla bir çalışma yaptık" dedi.

Son dakika haberi! Kilis Kazası - Halep Vilayet Salnameleri kitabının tanıtımı yapıldı
Son dakika haberi! Kilis Kazası - Halep Vilayet Salnameleri kitabının tanıtımı yapıldı
Son dakika haberi! Kilis Kazası - Halep Vilayet Salnameleri kitabının tanıtımı yapıldı
Son dakika haberi! Kilis Kazası - Halep Vilayet Salnameleri kitabının tanıtımı yapıldı

Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediyesi, Ramazan, Kilis, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi! Kilis Kazası - Halep Vilayet Salnameleri kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri! 3 konu başlığı saydı: Arzu ettiğimizi yapamadık Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi ve fotoğrafları paylaşıldı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tablet tepkisi: Bizim ilçe belediyemiz 50 bin tablet dağıttı Eski model, Pennsylvania'da bir yol kenarında ölü bulundu Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Uzay programı için Göbeklitepe'ye yerleştirilen monolitin bir benzeri Şanlurfa'da kent merkezine dikildi Kahraman pilot gönülleri fethetti! "Almadan gitmek yok" deyip helikopterle zorlu bölgeye indi
Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı         
15:38
Son Dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçı, Pazar günü saat 19.00'dan 16.00'ya alındı Son Dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçı, Pazar günü saat 19.00'dan 16.00'ya alındı         
15:19
Henüz 17 yaşındaydı! 3 ay önce lösemi teşhisi konulan Betül yaşam savaşını kaybetti Henüz 17 yaşındaydı! 3 ay önce lösemi teşhisi konulan Betül yaşam savaşını kaybetti         
15:01
Survivor'a dahil olan Berkay Yuvakuran'ın efsane futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı Survivor'a dahil olan Berkay Yuvakuran'ın efsane futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı         
14:31
Yaşlı kadını öldürüp çaldıkları 1 çuval fındık parası ile masaj salonu aramışlar Yaşlı kadını öldürüp çaldıkları 1 çuval fındık parası ile masaj salonu aramışlar         
14:29
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
İstanbul'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışının fotoğrafları ortaya çıktı İstanbul'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışının fotoğrafları ortaya çıktı         
13:59
Eşini kömürlükte boğarak öldüren cani, hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş Eşini kömürlükte boğarak öldüren cani, hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş         
13:08
Genç çiftin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı! Önce karısını vurmuş, sonra intihar etmiş Genç çiftin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı! Önce karısını vurmuş, sonra intihar etmiş         
12:43
Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi         
12:30
İETT şoförüne hakaret etti, ceza olarak durakta yolculara lokum dağıttı İETT şoförüne hakaret etti, ceza olarak durakta yolculara lokum dağıttı         
12:29
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı         
12:17
ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi         
12:02
Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü         
11:47
NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı         
11:38
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 15:49:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Kilis Kazası - Halep Vilayet Salnameleri kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei