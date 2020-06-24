Son dakika haberi | KİLİS Kedi, otomobilin motoru sökülerek kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | KİLİS Kedi, otomobilin motoru sökülerek kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre Kedi, otomobilin motoru sökülerek kurtarıldıKİLİS'te bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile motorun parçalarına ayrılması ile kurtarıldı.

Kedi, otomobilin motoru sökülerek kurtarıldı

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KİLİS'te bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile motorun parçalarına ayrılması ile kurtarıldı.

Öğle saatlerinde kendisine ait 79 AAC 643 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan İbrahim Yeşildal, durumu itfaiyeye bildirdi. 7 Aralık Mahallesi'nde park halindeki otomobilin yanına gelen itfaiye ekipleri tüm çabalara rağmen çıkmayan kediyi 1 saatlik çalışma ile motor kısmını sökerek kurtardı. Kurtulan yavru kedi itfaiye görevlilerinin elinden kaçarak gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KİLİS Kedi, otomobilin motoru sökülerek kurtarıldı - Son Dakika

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