Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı

21.03.2022 17:11

KİLİS'te, 'PKK terör örgütü üyesi olma' suçundan aranan A.İ., jandarma ekiplerince yakalandı.

KİLİS'te, 'PKK terör örgütü üyesi olma' suçundan aranan A.İ., jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'PKK terör örgütü üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.İ.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptığı araştırmayla adresini saptadığı A.İ.'yi operasyonla yakaladı. A.İ., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı
Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı
Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı
Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı
Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı
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Terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı Terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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