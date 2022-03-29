Son dakika haberi... Kilis'te 'En iyi narkotik polisi: Anne' kampanyası tanıtıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kilis'te 'En iyi narkotik polisi: Anne' kampanyası tanıtıldı

29.03.2022 12:28
Son dakika haberi... Kilis'te 'En iyi narkotik polisi: Anne' kampanyası tanıtıldı

Son dakika haberleri... Kilis'te uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber ve Uyuma Projeleri' kampanyası çerçevesinde eğitim veriliyor.

Kilis'te uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber ve Uyuma Projeleri' kampanyası çerçevesinde eğitim veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından katılımcı kadınlara yapılacak çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun direktifleriyle bütün ülkede 'En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber ve Uyuma Projeleri' sloganıyla çocukları uyuşturucu belasından kurtarmak için başlatılan etkinlikler sürüyor. Elbeyli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Elbeyli İlçesinde bulunan okullarda ve geçici barınma merkezinde bulunan Suriyeli vatandaşlara ve görevli öğretmenlere yönelik uyuşturucu madde bağımlılığının zararları, uyuşturucu maddelerin tanımlanması, uyuşturucu madde kullanan şahıslarda görülen ruhsal ve fiziksel değişiklikler konularında Elbeyli ilçesinde 5 seminer verilerek toplamda 361 vatandaşa bilgilendirme ve eğitim verildi. - KİLİS

Son dakika haberi... Kilis'te 'En iyi narkotik polisi: Anne' kampanyası tanıtıldı
Son dakika haberi... Kilis'te 'En iyi narkotik polisi: Anne' kampanyası tanıtıldı

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İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Narkotik, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kilis'te 'En iyi narkotik polisi: Anne' kampanyası tanıtıldı - Son Dakika


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