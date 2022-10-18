Son Dakika | Kilis'te eşini döverek öldüren zanlıya 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kilis'te eşini döverek öldüren zanlıya 25 yıl hapis cezası

18.10.2022 16:25

Son dakika haberleri: Kilis'te eşini döverek öldüren zanlıya 25 yıl hapis cezasıKİLİS Kilis'te eşi Fatime Gül Özyer'i döverek öldüren Mahmut Muhammet Özyer 4'üncü kez çıktığı hakim karşısında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kilis'te eşini döverek öldüren zanlıya 25 yıl hapis cezası

KİLİS Kilis'te eşi Fatime Gül Özyer'i döverek öldüren Mahmut Muhammet Özyer 4'üncü kez çıktığı hakim karşısında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13 Ekim 2021 tarihinde Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki ikametlerinde sanık M.M.Ö. (29), 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i döverek hastanelik etmişti. 20 Ekim 2021 tarihinde beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özyer'in davasına ilişkin katil zanlısı M.M.Ö. dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Fatime Özyer'in babası Ahmet Çetin, annesi Keziban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanığın avukatları katıldı. Sanık M.M.Ö. ifadesinde, kendisinin darp etmediğini, sadece iki tokat attığını ifade ederek önceki duruşmalardaki beyanlarını tekrar etti. Mağdur ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti. Bir önceki duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, M.M.Ö. için ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini mahkeme heyetinden talep etmişti.

"Sanık 25 yıl hapis cezasına çarpıttırıldı"

Mahkeme heyeti son savunmalarını aldıktan sonra M.M.Ö., Ağırlaştırılmış müebbet cezasına, duruşmadaki iyi halini dikkate alarak ilk önce, müebbet hapis cezasına daha sonra da 25 yıl hapis cezası verilmesini hükmetti.

Duruşma bitiminde adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, "Sanık duruşmada agresif haline devam etmiştir. Maktulün bir iki tokat attığını, birkaç yerini ısırdığını, maktülün kendi kendine darp uygulamış olabileceğini hastanede ölmüş olabileceğini, öldürme fiilini kabul etmediği halde, mahkeme sanık hakkındı indirim hükümlerini uygulamıştır. Ağırlaştırılmış müebbet yerine, müebbet hapis cezası vermiş indirim uygulamış, sonrada mahkemede yargılamaya hiçbir katkı sunmadığı halde, maktülün yakınlarından özür dilemediği halde, yaptığı eylemin pişmanlığını göstermediği halde, 62'ıncı maddeye göre, ayrıca bir indirim yapmış, sonuçta 25 yıl hapis cezası vermiştir. Biz bu davayı istinaf mahkemesine götüreceğiz, orada adaletli bir karar çıkmaz ise Yargıtay'a götüreceğiz" dedi.

Maktulün Babası Ahmet Çetin'de, "Cumhurbaşkanını kadın cinayetleriyle ilgili olarak indirim hükümleri uygulanmayacağı demesine rağmen, caniye indirim hükümleri uygulandı. Bu kararı üst mahkemeye taşıyacağız. Davası sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİSE MÜEBBET HAPİS Son dakika haberleri | HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİSE MÜEBBET HAPİS KİLİS'TE EŞİNİ DÖVEREK ÖLDÜREN SANIĞA, 'İYİ HAL İNDİRİMİ' İLE 25 YIL HAPİS KİLİS'TE EŞİNİ DÖVEREK ÖLDÜREN SANIĞA, 'İYİ HAL İNDİRİMİ' İLE 25 YIL HAPİS Kilis 3. sayfa: Kilis'te hemşire eşini öldüren zanlıya müebbet hapis cezası Kilis 3. sayfa: Kilis'te hemşire eşini öldüren zanlıya müebbet hapis cezası
Kaynak: İHA

Ahmet Çetin, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kilis'te eşini döverek öldüren zanlıya 25 yıl hapis cezası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 00:02:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kilis'te eşini döverek öldüren zanlıya 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement