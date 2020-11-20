Son dakika haberi... Kilis'te esrar operasyonu

Son dakika haberlerine göre Kilis'te, jandarma bir otomobilde yaptığı aramada, 36 kilo 432 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kilis'te, jandarma bir otomobilde yaptığı aramada, 36 kilo 432 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Merkez ilçeye bağlı Kuzini Köyü yakınlarında A.S. ve yabancı uyruklu J.H'nin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 36 kilo 432 gram Takoz Esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma soruşturmaya başladı. - KİLİS

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