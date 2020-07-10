Son dakika haberi! Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli H.H.A, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı alışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen H.H.A. idaresindeki plakası açıklanmayan otomobil kent çıkışında durduruldu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kilis 'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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