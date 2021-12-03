Son dakika haberi... Kilis'te gümrük kaçağı 871 paket sigara ve 408 cinsel ve tıbbi ilaç yakalandı - Son Dakika

Kilis'te bir işyerinde gümrük kaçağı 871 paket sigara, 408 cinsel ve tıbbi ilaç ele

geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 871 paket sigara, 56 paket çay, 408 cinsel ve tıbbi ilaç yakaladı.

İşyeri sahibi Suriye uyruklu A.H. ve U.S. hakkında işlem yapıldı.