Son dakika haberi: Kilis'te kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kilis'te kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

23.11.2020 13:01
Son dakika haberi: Kilis'te kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Kilis Devlet Hastanesinde görevli kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kilis Devlet Hastanesinde görevli kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

"Hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek", "tehdit", "cinsel taciz", "hakaret", "şantaj" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 3 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen tutuksuz sanık Cebrail Can K, 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmadı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarının alınmadığı duruşma, 11 Ocak'a ertelendi ve sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına hükmedildi.

Doktor Hacer D'nin avukatı İslim Arğıllı Suvat, duruşma sonunda gazetecilere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep Barosu ile Kadın ve Demokrasi Derneğinin davaya müdahillik taleplerinin olduğunu, mahkemenin sadece Bakanlığın talebini kabul ettiğini söyledi.

Şu anda serbest olan sanığın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair kapsamlı rapor talep ettiklerini, sanığın ifadesinin ikametgahı Malatya'da alınacağını dile getiren Suvat, müvekkilinin son bir yılda 1570 farklı numaradan arandığını ve yüz binlerce mesaj atıldığını ifade etti.

"Müvekkilimi ciddi ısrarlı bir takipten kurtarmayı hedefliyoruz." diyen Suvat, tüm kadınlar için emsal teşkil edecek bir kararın çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Suvat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor çok önemli. Şayet akli melekeleri yerinde değilse bile koruma tedbiri uygulanması gerekiyor. Hastanede gözetim altında değil de tedavi altına alınması gerekiyor çünkü siz birine 'Akli melekeleri yerinde değil.' deyip salıverirseniz onun rahatsız ettiği kişiyi de hedef haline getirmiş olursunuz. Böyle bir endişe taşıyoruz."

Kilis, Taciz, Kadın, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kilis'te kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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