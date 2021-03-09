Son dakika haberi: Kilis'te sobadan zehirlenme: 1 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Kilis'te sobadan zehirlenme: 1 kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Kilis'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 48 yaşındaki Hüseyin Sert hayatını kaybetti.

Kilis'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 48 yaşındaki Hüseyin Sert hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sert, Kanuni Sultan Mahallesi Çiğdem Sokaktaki ikametinde sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Hüseyin Sert'in yakınları haber alamayınca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Sert'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Hüseyin Sert'in cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. - KİLİS

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