Son dakika haberi | Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı yapıldı
10.03.2021 17:29
Son dakika haberine göre Kilis'te İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı başkanlığında Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Kilis'te İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı başkanlığında Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Çataklı başkanlığında Polis Evi'nde gerçekleştirilen Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı'nda, Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.
Toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Levent Ergün ve diğer yetkililer katıldı.
Son Dakika Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi