Son dakika haberi | Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı

28.04.2022 17:23
Son dakika haberi | Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı

Son dakika haberleri... Kilis'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kilis'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 89 olayda gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda, 624,66 gram metamfetamin, 36,66 gram esrar, 6,03 gram bonzai, 0,44 gr eroin, 434 adet extacy, 368 captagon, 3 ruhsatsız tabanca, 13 fişek ele geçirildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika


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