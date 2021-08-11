Kilis'te, başta hırsızlık olmak üzere çeşitli Asayiş olaylarına adı karışan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 28 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini bozan Kilis'te başta hırsızlık olmak üzere çeşitli Asayiş olaylarına adı karışan sokak satıcılarına yönelik olarak sürdürülen geniş kapsamlı operasyonlarda, 29 Temmuz-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam ayrı narkotik olayında 70,35 gram metamfetamin, 67 gram bonzai, 6 adet captagon hap, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından toplam 28 şahsa adli işlem yapıldı. 24 şahıs alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticaretinden hakkında işlem yapılan S.K, K.A., F.A. ile G.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS