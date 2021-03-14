Yaşlı adamı darbederek öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede - Son Dakika

Yaşlı adamı darbederek öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede

14.03.2021 13:47
Yaşlı adamı darbederek öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede, System.String[]

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşlı adamı evinde darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşlı adamı evinde darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zeytinbağı köyünde ikamet eden 78 yaşındaki Selahattin Polat'ı 2 Mart'ta evinde darbederek öldüren şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma başlattı.

JASAT ekipleri, çalışmalar sonucu düzenledikleri operasyonla Ö.Y, O.C, E.K, C.Y. ve O.C, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, Kilis Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Musabeyli, Kilis, JASAT, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşlı adamı darbederek öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede - Son Dakika


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