Son dakika haberi... Kilis'te zeytinyağı fabrikaları denetlendi - Son Dakika

Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zeytinyağı fabrikaları denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 5 ekip, yoğunluğun olduğu akşam saatlerinde zeytinyağı fabrikalarında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin ve fabrikaların pandemiden etkilenmemesi ve üretimin aksamaması için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Alınan kararlar sonucunda zeytinyağı kalitesinde iyileşme olduğunu aktaran Kökçüoğlu, "Valiliğimizin zeytinyağı kalitesinin arttırılması için aldığı kararların bu hasat mevsiminde etkisini gösterdi. Üretilen zeytinyağında özellikle asit derecesi yönünden önemli iyileşme oldu. Kurallara uyan çiftçilerimiz ve fabrikalarımız sayesinde düşük asitli yağ üretimi ile zeytinyağımızın önceki yıllara göre daha yüksek fiyat ile alıcı buluyor." ifadelerini kullandı.

Sektöre rehberlik etmeye devam edeceklerini kaydeden Kökçüoğlu, alınan tedbirlere uyan üreticilere teşekkür etti.