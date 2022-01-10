Son dakika haberi... Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Kilis'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 58 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.E. ait ikamete operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 1 kilo 58 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Ev sahibi H.E. ile M.Ş. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 2 kişi adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS