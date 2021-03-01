Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kocaömer Mahallesi Geven Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, ağıldan eve dönen Hasan Çiçek (88) duman kokusunu fark etti. İçereye girdiğinde eşi Fatma Çiçek'i yerde haraketsiz gören Hasan Çiçek komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Fatma Çiçek'in vücunda yanıklar olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Fatma Çiçek, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kınık'ta yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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