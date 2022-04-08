Son dakika: KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMIŞTI; KURTARILAMADI - Son Dakika
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Son dakika: KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMIŞTI; KURTARILAMADI

08.04.2022 12:35

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'da kıraathaneye düzenlenen saldırıdığı yaralanan 4 kişiden Mervan Yalçın, 2 gün sonra yaşamını yitirdi Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da kıraathaneye düzenlenen saldırıdığı yaralanan 4 kişiden Mervan Yalçın, 2 gün sonra yaşamını yitirdi Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 5 Nisan günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Husumetli oldukları akrabalarının oturduğu kıraathanenin önüne otomobille gelen kişiler, tabancalarla içeriye ateş açtı. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mervan Yalçın, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi, diğer 3 kişinin tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerinin yakalanmasına çalışılıyor.

Son dakika: KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMIŞTI; KURTARILAMADI
Son dakika: KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMIŞTI; KURTARILAMADI
Son dakika: KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMIŞTI; KURTARILAMADI
Son dakika: KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMIŞTI; KURTARILAMADI

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Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Nişantaşı'nda korku dolu anlar: Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Nişantaşı'nda korku dolu anlar: Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMIŞTI; KURTARILAMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMIŞTI; KURTARILAMADI - Son Dakika
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