Son dakika haberleri | KİRACISI İLE ORTAK KULLANDIĞI DÜKKANDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haberleri | KİRACISI İLE ORTAK KULLANDIĞI DÜKKANDA ÖLÜ BULUNDU

16.10.2022 15:52
Son dakika haberleri | KİRACISI İLE ORTAK KULLANDIĞI DÜKKANDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberleri: ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde epilepsi hastası Önder Akyüz (54), kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde epilepsi hastası Önder Akyüz (54), kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 681 Sokak'taki metal işleri yapılan bir dükkanda meydana geldi. Epilepsi hastası Önder Akyüz'den haber alamayan yakınları, bir süre sonra arkadaşlarını aradı. Öğle saatlerinde dükkana gelen Akyüz'ün arkadaşları, açık kepenkleri görünce şüphelenip, polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, Akyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Önder Akyüz'ün sahip olduğu dükkanı metal işleri ile uğraşan kiracısı ile ortak kullandığı, üst katında kendisine ait bir ofisin bulunduğu, burada bileme işleri yaptığı öğrenildi. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KİRACISI İLE ORTAK KULLANDIĞI DÜKKANDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KİRACISI İLE ORTAK KULLANDIĞI DÜKKANDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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