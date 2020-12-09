Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı - Son Dakika

Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı

09.12.2020 14:00

Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı Sivas'ta bir şahıs, kaza yaptığı kiralık aracı ödeme yapmadan bırakıp kayıplara karıştı Sivas'ta bir şahıs, kaza yaptığı kiralık aracı ödeme yapmadan bırakıp kayıplara karıştı.

Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı

Sivas'ta bir şahıs, kaza yaptığı kiralık aracı ödeme yapmadan bırakıp kayıplara karıştı

SİVAS - Sivas'ta bir şahıs, kaza yaptığı kiralık aracı ödeme yapmadan bırakıp kayıplara karıştı.

İddialara göre Hollanda'dan Sivas'a gelen M.K. isimli şahıs, bir işyerinden 14 gün önce otomobil kiraladı. İsmail Çırakbel isimli işletme sahibi kiralanan araç vaktinde geri getirilmeyince M.K. isimli şahsı aradı. Ulaşamayınca aracını GPS'li takip sistemi üzerinden aracı aradı. Aracını, Kadıburhanettin Mahallesi Lojmanlar sokak üzerinde park halinde buldu ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Çırakbel, polis karakoluna giderek araçla kaza yapan ve kiralama ücretini ödemeden kayıplara karışan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan M.K. isimli şahsın bugün sabah saatlerinde uçakla Hollanda'ya gittiği öğrenildi.

Araç sahibi İsmail Çırakbel yaptığı açıklamada, "Arkadaş arabayı kiraladı benden 14 gün önce ücretini vermeden kaçtı gitti. Takip cihazına baktık aracı burada istop ettirdik daha sonra buraya geldik aracımız kazalı bu şekilde aracımızı bulduk. Teslimatta parasını vereceklerdi parasını vermediler. Bırakıp kaçıp gitmişler" dedi.

Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı
Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı
Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı
Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı

Otomobil, Hollanda, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş
Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir         
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir         
13:16
Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik         
12:25
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah "seni seviyorum" notları bırakıyordu         
09:40
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu         
21:09
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 14:16:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei