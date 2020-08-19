Son dakika haberi! Kiralık otomobille gezerek hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde kiralık otomobille hırsızlık yapan kişiler, şüpheli hareketleriyle dikkat çekince polise yakalandılar. Şüphelilerin hırsızlık için evlere girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesindeki bir sokakta pazartesi günü şüpheli kişiler olduğu ve hırsızlık yaptıkları ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin bir otomobilin içerisinde olduğunu belirleyen polis aracı takibe aldı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil, Ambarlı Mahallesinde polis ekiplerince durduruldu. Otomobilde bulunan Mesut G. (22), Murat K. (21) ve Berdar K. (20) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise televizyon, 4 tornavida, 2levye,