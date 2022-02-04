Üye Girişi
Son dakika haberi: Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

04.02.2022 20:37
Son dakika haberi: Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Son dakika haberler: Manisa'nın Kula ilçesinde kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı yaparken polis tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı yaparken polis tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir'den Uşak'a seyahat eden İ.D.'nin (34) 64 ABM 956 plakalı kiralık otomobille uyuşturucu madde taşıdığı bilgisini aldı. Gelen istihbaratı değerlendiren ekipler, trafik ekipleri ile birlikte Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde önlem aldı. Aracı durduran emniyet güçleri, savcılık talimatıyla araçta yaptıkları aramada 61 gram metamfetamin ile bong düzeneği ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nca tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti" suçundan tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - MANİSA

Son dakika haberi: Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Son dakika haberi: Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Son dakika haberi: Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Manisa, Polis, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:27 Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 15 yaralı
19:51 Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 248 kişi vefat etti, 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi
19:48 Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş
19:34 Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi
19:25 David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor
18:58 Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor
18:52 Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın felaketi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
18:28 Son Dakika: Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı sebebiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 20:47:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement