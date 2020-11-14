Son dakika haberi: Kırgızistan Başbakanı Caparov, cumhurbaşkanı adaylığı için görevinden ayrıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kırgızistan Başbakanı Caparov, cumhurbaşkanı adaylığı için görevinden ayrıldı

14.11.2020 22:11
Son dakika haberi: Kırgızistan Başbakanı Caparov, cumhurbaşkanı adaylığı için görevinden ayrıldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kırgızistan'da 10 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan Başbakan Sadır Caparov, görevinden ayrıldı.

Kırgızistan'da 10 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan Başbakan Sadır Caparov, görevinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunan Caparov'un başbakanlık görevini Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov'a devrettiği duyuruldu.

Caparov'un elinde bulundurduğu cumhurbaşkanlığı yetkililerinin ise Meclis Başkanı Talant Mamıtov'a devredildiği bildirildi.

Mamıtov, ulusa sesleniş konuşması yaptı ve asıl görevinin 10 Ocak 2021'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm adaylar için eşit koşullar yaratmak olduğunu belirtti.

Öte yandan, adaylık başvuru süresi sona eren 10 Ocak'taki seçimler için 63 kişi başvuruda bulundu.

Kırgızistan meclisine giremeyen partilerin 5 Ekim'de düzenlediği protesto gösterilerinin şiddete dönüşmesinin ardından taraftarlarınca cezaevinden 6 Ekim'de çıkarılan Caparov, aynı gün "geçici başbakan" ilan edilmişti.

Meclisten güvenoyu alan Caparov, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un görevinden istifa etmesinden sonra geçici olarak cumhurbaşkanlığı yetkilerini de üstlenmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kırgızistan Başbakanı Caparov, cumhurbaşkanı adaylığı için görevinden ayrıldı - Son Dakika


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