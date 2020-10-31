Son dakika haberi: Kırgızistan Başbakanı Caparov'dan İzmir'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kırgızistan Başbakanı Caparov'dan İzmir'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

31.10.2020 21:09
Son dakika haberi: Kırgızistan Başbakanı Caparov'dan İzmir'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı, System.String[]

Son dakika haberi: Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı yetkilerini de elinde bulunduran Başbakan Sadır Caparov, İzmir'de meydana gelen depremde can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı yetkilerini de elinde bulunduran Başbakan Sadır Caparov, İzmir'de meydana gelen depremde can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği başsağlığı mesajında, "İzmir ilinde meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında yaşanan insan kayıpları ve yıkıma ilişkin aldığım haberler karşısında derin üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan halkı ve kendi adına hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini ileten Caparov, yaralılara da acil şifa diledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Başbakan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kırgızistan Başbakanı Caparov'dan İzmir'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı - Son Dakika


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