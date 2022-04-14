Son dakika haberi! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile görüştü

14.04.2022 14:37
Son dakika haberi! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya'yı kabul etti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya'yı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakbayev ile Zeya ülkeler arasındaki siyasi diyaloğun güçlendirilmesi bağlamında yapılacak üst düzey ikili ziyaretler ile iki ülke arasında temel iş birliği anlaşması imzalama konusu ile ilgili planı görüştü.

Geçen yılki yeni anayasanın kabulü, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimi konularının ele alındığı görüşmede, ülkede devam eden reformlara ve yolsuzlukla mücadeleye ABD'nin desteğinin önemi vurgulandı.

Kırgız tarafı, "ABD tarafından Kırgızistan vatandaşları için vize işlemlerinin kolaylaştırılması" konusunu gündeme getirdi.

Amerikan tarafı ise Kırgızistan'ın kendi topraklarında Afgan öğrenci ve gazetecileri kabul etmesini takdir ettiğini bildirdi.

Tarafların, Suriye'den dönen Kırgızistan vatandaşı kadın ve çocukların topluma kazandırılması ve rehabilitasyonu konusunda ortak çalışmaya hazır oldukları teyit edildi.

İnsan hakları konularına özel önem verilen görüşmede, Kırgızistan'ın insan hakları alanındaki uluslararası yükümlülüklerine uyma taahhüdü teyit edildi ve ülkede özgür medya, aktif bir sivil toplumun varlığı ve bu kurumları güçlendirmek için daha fazla ortak çalışmanın öneminin altı çizildi.

Ayrıca Kırgızistan'da engelli vatandaşların haklarını desteklemek ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek de Kırgız-Amerikan iş birliğinin güncel bir alanı olarak belirlendi.

Ukrayna'daki mevcut durum ayrıca ele alındı

Dışişleri Bakanı Kazakbayev, uluslararası toplumun, daha fazla sivil ölümlerini önlemek için Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek üzere gerekli tüm çabayı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kırgızistan'ın Ukrayna'da barış ve karşılıklı anlayışın tesisi için gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğu vurgulanan görüşmede Amerikan ve Kırgız taraflarının sürekli teması sürdürmek için anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Son dakika haberi! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile görüştü
Son dakika haberi! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile görüştü
Son dakika haberi! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile görüştü
Son dakika haberi! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile görüştü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile görüştü - Son Dakika
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