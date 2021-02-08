Son dakika haberi! "Kırgızistan ile ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz" - Son Dakika

Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başbakan Ulukbek Maripov'u tebrik eden Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Kırgızistan ile ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Daimi temsilcilik açmak için de çalışmalara başladık" dedi.

Türkiye'nin ilk uluslararası genç iş insanları derneği misyonu ile yurtdışındaki gelişmeleri de yakıdan takip eden Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Kırgızistan'da Ocak ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un imzaladığı kararname ile başbakanlık görevine gelen Ulukbek Maripov'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Derneği temsilen ziyarette bulunan Cemal Ersoy, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'in tebrik mektubunu Başbakan Ulukbek Maripov'a sunarak, yeni dönemin hayırlı olması dileğinde bulundu.

"BAŞBAKAN MARİPOV'A TEBRİK MEKTUBUMUZU İLETİP, KUTLADIK"

Konuyla ilgili açıklama yapan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Ocak ayında gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanlığı görevine gelen Sadır Caparov'u, Sadır Caparov'un imzaladığı kararname ile Başbakanlık görevine gelen Ulukbek Maripov'u tebrik ediyorum. Birlikte başarılı bir çalışma dönemi geçirmelerini diliyorum. Derneğimiz adına üyemiz Cemal Ersoy Başbakan Ulukbek Maripov'u makamında ziyaret etti ve tebrik mektubumuzu iletti. Ben de en kısa zamanda ziyarette bulunmak istiyorum" dedi.

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KIRGIZİSTAN TEMSİLCİSİ CEMAL ERSOY ÇALIŞMALARA BAŞLADI

TÜGİAD olarak, Türkiye çapında 850 üyesi ile 60'dan fazla sektörü temsil eden, ortalama 35 yaşında olan ve dinamik iş insanlarını, üreticileri ve dünya çapında 100 ülkeye ihracat yapan bir yapıyı temsil ettiklerini belirten Genel Başkan Çevikel, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini ve bu çalışmalar ile ilgili Sayın Cemal Ersoy'u görevlendirdiklerini belirtti.

TÜGİAD Kırgızistan daimi temsilciliği için dernek üyesi ve Kırgızistan Temsilcisi Cemal Ersoy'un çalışmalara başladığını belirten Nilüfer Çevikel, Cemal Ersoy'un aynı zamanda iş ortakları Rovshan Mehdiyev ve Rafail Hamidov ile birlikte Kırgızistan'da yatırımlara da başladığının altını çizdi.

(İHA)