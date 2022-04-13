Son dakika haberi | Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada yaralı sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada yaralı sayısı 5'e yükseldi

13.04.2022 10:16
Son dakika haberi | Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada yaralı sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberine göre Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülkenin sınır muhafızları arasında dün çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülkenin sınır muhafızları arasında dün çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında dün iki ülkenin sınır muhafızları arasında yaşanan silahlı çatışma sonucu 2 askerin yaralandığını açıklanmıştı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda yaralanan 2 askerden 1'inin tedavi altında olduğunu, diğerinin de ayakta tedavi edildiğini duyurdu. Tacikistan ise çatışmalarda 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, dün çatışmanın yaşandığı sınır bölgesinden 246'sı çocuk, 345'i kadın olmak üzere toplam 644 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği ve bu kişilerden 50'sinin evlerine geri döndüğü belirtildi.

Kırgızistan askerlerinin dün Tacikistan sınırındaki Leylek ilçesine bağlı Selkana yerleşim biriminde görev yaptığı sırada, sınır yakınlarına gelen Tacikistan askerleri Kırgız askerlerine doğru ilerleyerek 20 metre Kırgızistan topraklarına girdiği duyurulmuştu. Tacikistan askerlerinin ülke topraklarına girmesini engellemek amacıyla Kırgızistan muhafızlarının uyarı ateşi açmasının ardından Tacikistan askerlerinin, Kırgız askerlere ateş açması sonucu çatışma çıkmıştı.

Yerel saatle 21.20 sıralarında Tacikistan askerleri, çatışma bölgesine gelen Kırgızistan muhafız birimi temsilcilerine yeniden ateş açması üzerine yaklaşık 30 dakika süren 2'inci bir çatışma daha yaşanmıştı. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti, daha sonra Tacikistan askerlerinin sınırdaki Kırgız köyü Dostuk'u havan topu ile vurduğunu açıklayarak, Tacikistan muhafızlarına gerginliğin tırmanmasını önlemek ve sivillere ateş açmayı durdurma çağrısında bulunmuştu. - BİŞKEK

YORUMLAR
500
Avcıların bakım ürünlerine ilgisi arttı Avcıların bakım ürünlerine ilgisi arttı Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Togo Cumhuriyeti, silahlı çatışma, Kırgızistan, Tacikistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada yaralı sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Sadık köpek sahibini korumak için ayıya saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada
09:47 Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı
09:44 Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı
09:43 Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu
23:57 Köpek, teravihe gelen adamın ayakkabısını çalınca tatlı kovalamaca yaşandı! İşte o anlar
09:25 Yer Meksika! Hesaplaşma sonucu öldürülen 6 kişinin cesedi yol kenarında bulundu
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
09:05 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?
09:03 Üç Kız Kardeş'in son bölümde sırlarla dolu mektup Türkan'ın eline geçti!
09:02 Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 10:23:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada yaralı sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement